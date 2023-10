On peut citer plusieurs accidents tragiques, tels que celui sur l’axe Pire-Ngaye Mékhé qui a causé la mort de trois personnes, celui survenu deux jours après à Gandiaye où le chauffeur d’un bus a perdu la vie, et le drame le plus meurtrier de l’année à Sikilo, sur la route de Kaffrine, où deux bus sont entrés en collision, entraînant la mort de 40 personnes et de nombreux blessés. La liste continue avec un accident à Sakal ayant causé la mort de 19 personnes, ainsi que 24 morts et de nombreux blessés enregistrés sur l’axe Saint-Louis-Louga. Durant le grand Magal de Touba, la police a officiellement annoncé la perte de 21 vies humaines.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy