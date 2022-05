« C’est la case d’une dame qui a pris feu vers 15 heures à Boguéré », un village situé non loin de Yaré-Lao, dans la commune de Doumnga-Lao, a précisé l’élu local. Avec le vent qui soufflait et la « forte canicule », le feu « s’est très rapidement propagé’’ et s’est développé en consumant le tapis herbacé « jusqu’à atteindre un rayon de 30 kms », a expliqué l’élu. Dès que la nouvelle s’est répandue dans la zone, les populations ont informé les autorités municipales et administratives, lesquelles « ont accouru pour porter secours’’ aux victimes, selon M. Ba. Mais malgré la détermination des secours mobilisés par le sous-préfet, dont les populations aidés par les Eaux-et-forêts, « trois personnes sont mortes, coincées par les flammes, dont une jeune dame de 23 ans et son enfant ». « Le troisième est un jeune de 35 ans, père de famille », ajoute l’élu.

