XALIMANEWS : La situation des jeunes du département de Podor a été hier au centre des préoccupations des responsables de l’Alliance pour la République (Apr). Après le meeting de Boké Dialloubé, la commune de Ndioum a accueilli hier le forum sur l’employabilité et l’entrepreneuriat des jeunes. Selon l’As, les ministres Abdoulaye Daouda Diallo et Cheikh Oumar Hanne, les Directeurs généraux comme El hadji Malick Gaye, Mountaga Sy, Aboubacry Sow etc. sont largement revenus sur les opportunités, les dispositions prises par l’Etat et les financements. Une enveloppe de 80 millions est déjà disponible pour financer les meilleurs projets des jeunes du département de Podor.

