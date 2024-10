Podor : le lycée de Thiélaw pris par les eaux, les cours suspendus (proviseur)

XALIMANEWS: (APS) – Les cours ont été suspendus vendredi, de manière provisoire au lycée de Thiélaw, dans la commune de Gamadji Saré (nord), du fait de l’inaccessibilité de l’établissement scolaire causée par les inondations liées au débordement du fleuve Sénégal, a-t-on appris du proviseur Oumar Brah Thiène.

”Nous avons pris la décision provisoire de suspendre les cours à cause des inondations liées au débordement du fleuve Sénégal. La cour de l’école est remplie d’eau, de même la devanture, rendant difficile l’accès au lycée”, a dit M. Thiène au cours d’un entretien avec l’APS.

Pour accéder au lycée de Thiélaw, il faut, selon lui, patauger avant d’entrer dans la cour de l’établissement complètement inondée.

”Depuis quelques jours, le niveau des cours d’eau ne cesse d’augmenter. Pourtant, les populations s’étaient fortement mobilisées dimanche dernier pour évacuer l’eau avec des sacs de terre afin de créer une sorte de pont pour faciliter l’accès aux élèves et aux professeurs”, a souligné le proviseur.

Il a indiqué qu’une alternative a été trouvée pour les élèves en classe d’examen avec deux salles mises à la disposition des élèves de Troisième et Terminale.

En plus de l’inaccessibilité de ses locaux, le lycée de Thiélaw se trouve confronté à un déficit en personnel enseignant et à des effectifs pléthoriques, selon son proviseur.