Xalimanews-«Déthié a parlé de la plainte contre l’escroc qui s’appelle Djibril Ngom, mais on ne peut pas laisser son mentor Macky Sall. Parce que ce qui s’est passé montre que de bout en bout c’est Macky Sall qui est derrière », a martelé Ousmane Sonko lors du point de presse de Yewwi Askan Wi ce jeudi. Le leader de Pastef défend « et en le faisant il a trahit son serment, mais en le recevant au palais il a sué l’institution présidentielle. Et c’est pourquoi nous avons considéré que nous ne pouvons pas laisser passer. Nous allons saisir l’assemblée nationale pour que Macky Sall soit attrait devant la haute cours de justice pour haute trahison. Parce que ce qu’il a fait c’est de la haute trahison. Il a sué l’institution et la fonction et il a trahi son serment. Mais avant, nous allons lancer dès demain un pétition auprès de tous les sénégalais pour que ces derniers signent la pétition. Et à l’issue de cette pétition nous saisirons l’assemblée nationale » . Sonko de continuer, « Et en plus de cela nous allons saisir l’Union Africaine, parce qu’un homme qui est capable de descendre à ce niveau de bassesse ne mérite pas de diriger l’Union Africaine ne serait-ce que pour un jour ».

