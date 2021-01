XALIMANEWS- L’utilisation que l’amicale des étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie avait décidée des sommes collectées pour S.O.D a soulevé une vive polémique, hier. En effet, l’amicale informait lundi que « l’essentiel de l’argent initialement collecté sera utilisé pour les œuvres sociales et médicales au bénéfice de toute la population sénégalaise en guise de reconnaissance après l’évacuation et la prise en charge complète de SOD ». . Suffisant pour que les internautes se déchainent pour dénoncer la décision des étudiants de la Fac de médecine. Des activistes, des volontaires et des anonymes qui se sont démenés pour rassembler la somme de plus de 90 millions, ont demandé que la cagnotte revienne exclusivement à l’étudiant S.O.D, pour qui la collecte a été faite. L’amicale, mise en cause, a démenti toute velléité de détournement d’objectif et « informe qu’elle n’a ni directement, ni indirectement reçu dans ses caisses une contribution provenant de ladite collecte. Tous les montants récoltés ont été reçus par l’intéressé lui-même ou par le collectif de collecte constitué de ses proches et d’étudiants de sa promotion », assure l’amicale des étudiants de médecine.

