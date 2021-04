Pour rappel, une série appelée « Thiey Adji Sarr » a réveillé des tensions entre Sanekh et Me Elhadj Diouf. Dans cette série une fille appelée Adji Sarr joue le rôle d’une prostituée. Un nom que le producteur a fini par changer avec « Baline Coumba Baline » suite à la polémique. Mais, un fait que Me Elhadj Diouf ne laissera pas passer. Selon lui, il sont en train de juger et de dénigrer Adji Sarr. La robe noire, promet de ester en justice le producteur ainsi que l’actrice qui interprète le rôle de Adji Sarr et compte aussi saisir le Cnra.

