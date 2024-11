Politique: Babacar Abba Mbaye quitte Taxawu et tire sur Khalifa Sall et Barthélemy Dias

XALIMANEWS: Babacar Abba Mbaye, ancien député de la 14e législature, a démissionné de Taxawu Sénégal après avoir exprimé sa colère contre Khalifa Sall, le leader du parti, dans un entretien avec le journal Les Échos.

Abba Mbaye ne cache pas son amertume et critique ouvertement la gestion des investitures aux élections législatives, notamment le choix de Barthélémy Dias comme tête de la liste Samm Sa Kaddu. Selon le responsable politique, cette décision a conduit à un échec électoral de la coalition. Abba Mbaye dénonce un manque de reconnaissance envers ceux qui ont toujours accompagne Khalifa Sall, rappelant son engagement de 15 ans au sein de la coalition.

Qualifiant Sam Kaddu de « conglomérat de haineux, rancuniers et d’opportunistes », Abba Mbaye critique Khalifa Sall et Barthélémy Dias, de favoriser leurs intérêts personnels au détriment du collectif. L’ancien parlementaire regrette que ses efforts aient été ignorés, notamment après avoir posé la question à Barthélémy Dias sur son absence lors des investitures. Déçu par la tournure des évenements, Abba Mbaye annonce sa démission Taxawu Sénégal, car dit-il, les combats politiques menés pour la coalition n’ont plus de sens.