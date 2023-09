XALIMANEWS-La DSE du pays de l’oncle Sam a publié un communiqué pour remercier le Président Macky Sall pour n’avoir pas postulé à un 3ème mandat, tout en lui tressage des lauriers par rapport aux réalisations faites durant ses 2 mandats et surtout sur son choix concernant Amadou Ba, pour représenter Benoît aux Présidentielles de 2024.

« La Délégation des Sénégalais de l’Extérieur de l’Apr des États-Unis et le Cadre de Concertation de Benno

Bok Yaakaar remercient le Camarade M le Président de la République qui, le 3 Juillet avait informé de son

choix de surseoir à la candidature à laquelle lui donne droit la constitution, et dont il dispose de tous les

atouts pour porter avec succès. Cette décision réfléchie a démontré, si besoin était, qu’il ne s’est jamais

départi ni de la parole qu’il a donnée aux sénégalais, ni du code d’honneur qui a toujours été son viatique

dans son périple politique.

M le Président, soyez encore et toujours remercié pour ce que ce que vous avez fait pour le Sénégal que

vous portez au coeur et pour les Sénégalais que vous couvrez de votre regard bienveillant. Merci d’avoir

abrégé la souffrance des Sénégalais par la construction des hôpitaux, d’avoir raccourci les distances entre

entre le nord et le sud, l’est et l’ouest par la construction des routes et ponts. Merci pour avoir repoussé

les frontières de l’ignorance par la construction des temples du savoir et des métiers, merci pour cette paix

qui nous accompagne toutes les nuits au lit grâce aux immenses efforts de sécurisation de notre territoire

grace à des forces de défense à qui rien ne manque. Merci pour la marche entamée vers la sécurité

alimentaire grâce aux investissements dans l’agroalimentaire.

Et enfin, merci pour le choix porté sur M le Premier Ministre Amadou Ba pour porter la candidature de

BBY aux prochaines élections présidentielles .

Nous, militants et sympathisants de la DSE des États-Unis, manifestons notre adhésion sans réserve à ce

choix. Nous félicitons le camarade Amadou Ba et lui assurons notre soutien indéfectible et notre volonté

inaltérable de l’accompagner dans la tâche hardie de continuation de la vision du Président Macky Sall, à

la réalisation des aspects de laquelle il a été un facteur déterminant, efficace et loyal.

À tous nos camarades du Parti et de la coalition BBY, nous lançons un appel solennel à l’unite, à la cohésion

et au sens de la Patrie. Que tous ceux et celles qui avaient soutenu une autre candidature se rangent

derrière le choix opéré au bout de laborieuses consultations, difficiles mais inclusives et transparentes

pour qu’ensembles nous portions notre candidat à la victoire dès le premier tour. Cet objectif demeure un

impératif au regard des réalités de l’heure. La survie d’un Sénégal uni et prospère nous invite à taire nos

différences au profit d’une commune vision d’un Sénégal souverain dont les richesses profiteront aux

Sénégalaises et aux sénégalais.

Vive le Sénégal

Vive le Président Macky Sall

Vive l’APR

Vive Benno Bok Yaakaar »

Peut-on lire dans ledit communiqué, signé par Moussa Sy, Coordinateur de la DSE – APR USA