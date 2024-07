Politique : Le Grand Parti affirme son soutien inébranlable au Président Bassirou Diomaye Faye

XALIMANEWS-Le bureau politique du Grand Parti (GP) s’est réuni ce mercredi 24 juillet 2024 au siège du parti à Dakar. Cette rencontre stratégique, élargie à une diversité d’acteurs incluant élus, cadres, jeunes, femmes, enseignants, ainsi que responsables communaux et départementaux, a été marquée par un ordre du jour crucial, axé sur la situation nationale et la dynamique interne du parti.

D’après un communiqué, le chef du parti El Hadji Malick Gakou a débuté la réunion par une analyse franche et lucide de la conjoncture économique et sociale actuelle, soulignant les défis persistants résultant des échecs répétés du régime précédent. Il a salué les premières mesures prises pour atténuer les difficultés, notamment la réduction des prix des denrées essentielles et les réformes judiciaires en cours. El Hadji Malick Gakou a fermement encouragé le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko à entreprendre toutes les réformes nécessaires pour répondre aux aspirations du peuple sénégalais.

De plus, le bureau politique a réaffirmé son soutien indéfectible à la coalition présidentielle dirigée par le président Bassirou Diomaye Faye, suite à la victoire éclatante de la Coalition Diomaye Président lors des élections de mars 2024. Cette position est conforme à la charte de la Coalition Yewwi Askan Wi (Yaw), qui prône une collaboration constructive entre ses membres.

La seconde partie de la réunion a été consacrée à la vie interne du Grand Parti. El Hadji Malick Gakou a exprimé sa profonde reconnaissance envers les militants et sympathisants pour leur engagement continu et leur dévouement exemplaire. Il a appelé à une mobilisation renforcée en vue de la prochaine vente des cartes du Parti, du renouvellement des structures, et de la préparation du prochain congrès. Ces actions sont perçues comme essentielles pour revitaliser et renforcer le Parti dans le contexte politique dynamique actuel.

La réunion du bureau politique du Grand Parti a été un moment de cohésion et de décision stratégique, soulignant l’engagement ferme envers le développement économique et social du Sénégal sous la direction du Président Bassirou Diomaye Faye. Les membres du Parti se sont engagés à œuvrer de concert avec les nouvelles autorités pour atteindre ces objectifs communs.