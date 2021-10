Madeleine Mendy claque la porte de la Coalition Gueum Sa Bopp. A travers une note adressée au président de la Coalition Gueum Sa Bopp, M. Bougane Gueye Dany, Mme Madeleine Mendy, présidente du mouvement citoyen » Bambali Nouvelle Vision », revient en ces termes sur le motif de son depart: » Au cours du mois d’ Août 2021, vous avez reçu une délégation du mouvement citoyen Bambali Nouvelle Vision composé de jeunes et de moi-même qui en suis la présidente, pour discuter des conditions d’intégration de notre mouvement dans cette grande coalition. Nous vous remercions de nous avoir permis de côtoyer des hommes et des femmes très engagés et soucieux d’apporter des réponses aux maux qui gangrènent notre pays. Cependant, force est de constater que nos approches sont divergentes quand bien même nous luttons pour la même cause », C’est pourquoi, nous avons décidé de nous retirer de cette coalition et souhaitons pleinement de succès à vos projets présents et futurs ».

