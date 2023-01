XALIMANEWS-Suite à la publication du compte-rendu de la réunion tenue le 21 Janvier 2023 à Bruxelles, sur les perspectives politiques et organisationnelles de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP), par soit disant les militants de l’AFP de toutes les sections (Europe, Afrique, Amériques et Asie, les sections de Grenoble, Paris, Lyon, Strasbourg, Mulhouse, Besançon, Reims, Nancy, Metz. Les sections d’Atlanta, (USA) de Montréal (Canada) du Gabon de la Cote d’Ivoire, et de l’Arabie Saoudite), déclarent n’avoir pas participer, et ne partagent pas les conclusions et recommandations de cette réunion.

L’AFP est un parti structuré, qui occupe une place importante dans la coalition BENNOO BOKK YAAKAAR. Le moment venu, le parti avec ses structures régulières définira démocratiquement les nouvelles orientations et mettra en place la nouvelle équipe dirigeante.

Mody Diouf

En annexe les réactions des sections de la diaspora



A1)

Première réaction Pr Moussa Barry AFP Gabon

Bonjour camarade Orphée. Juste pour rappeler que la section AFP du Gabon n’a pas pris part à ces assises et ne se aucunement concerné par le soutien à apporter au camarade Alioune Sarr comme candidat à l’élection présidentielle de 2024. Nous attendons que le congrès prenne la décision de proposer ou non un candidat de l’AFP. Nous soutiendrons la décision qui sera prise.

Pour la forme il est nécessaire de citer à la fin de votre déclaration les sections de la diaspora signataires de cette déclaration. Certes cette position comme d’autres seront discutés au congrès. Il nous appartiendra d’adopter une position qui renforce le parti et sauvegarde les intérêts du pays pour nous mettre en droite ligne de l’appel du 16 juin déclaration sur laquelle repose la politique de notre parti



A2)

Deuxième réaction de Moussa Barry AFP Gabon.

Merci camarade Seulement ne parlez pas au nom de toutes les sections de la diaspora et dans votre document citez les sections qui ont pris part à ces concertations. J’espère que ces sections ont reçu quitus de leurs bases respectives. C’est cela démocratie

Camarade Orphée j’ai suivi vos échanges avec le Camarade Seck

Je reprends vos propos. Vous dites que vous avez lancé des invitations à tous les responsables et militants de l’AFP diaspora et vous dites que les militants ont répondu

À ma connaissance aucun militant de l’AFP du Gabon a répondu à votre appel.

Ensuite dans vos propos il y a de l’anarchie concernant vos méthodes. Donc si les responsables ne participent pas à cette rencontre vous prendrez comme prétexte la présence des militants pour affirmer que cette section est favorable à vos recommandations

Quel mandat ont il reçu ? Quelle est leur légitimité. Vous avez le droit d’exprimer avec vos amis d’exprimer votre opinion mais ne le faites pas au nom de toute la diaspora de l’AFP Si vous avez créé un groupe en dehors des instances du parti votre démarche va à l’encontre des statuts du parti. Et vous ne rendez pas service à celui que vous soutenez comme candidat à l’élection présidentielle de 2024. Voilà les simples observations que je tenais à vous faire sans aucune intention de polémiquer

Bonne soirée Camarade

B1)

Première réaction de Serigne Seck AFP –Strasbour

Bonjour sama gars yi.

Je vois que j’ai raté pas mal « d’événements » depuis le temps que je n’ai plus consulté ce panel. Mais là actuellement dans le train pour un déplacement professionnel, j’en profite parce que je sais que notre camarade @Mawloud Diakhate AFP nous aura proposé d’éléments intéressants.

Et à ma grande surprise je découvre cette #soit disant déclaration de L’AFP Diaspora. Mais de quelle diaspora parle-t-on ? Voilà ce qui est détestable dans la vie politique (particulièrement sénégalaise) : l’opportunisme, la malhonnêteté le machiavélisme. Quand on a son calendrier propre, on l’assume sans entraîner les autres. On l’assume seul sans prétendre avoir eu influencé le groupe.

Je n’ai pas encore vu la réaction des autres camarades de ce panel mais j’espère que cette démarche a été déplorée par ailleurs.

Je n’ai rien contre l’homme mais quel hypocrite aurais-je été si je laissais passer ces dires sans rien en dire.

Ce document n’engage en rien, les sections de Strasbourg, Mulhouse, Besançon, Reims, Nancy et Metz que je maîtrise.

En fait ça n’engage que celui qui le diffuse.

Pour autant, et certains d’entre vous le savent, mes propos n’enlèvent en rien l’estime que j’ai pour le camarade Alioune Sarr et pour chacun de vous. Mais l’on a le devoir de lutter contre ces méthodes malsaines, opportunistes et irrespectueuses.

Quelle ignominie, que de faire un document de presse, dans le but certain, de dérouler son plan propre.

Je dirais STOP.

Oui il y a un débat au sein du parti, mais il doit être mené avec grandeur, sérénité et responsabilité.



B2)

Deuxième réaction de Serigne Seck AFP Strasbourg :

Mais vraiment N’IMPORTE QUOI !!!!!

Mais je vais essayer de répondre calmement à ces inepties :

D’abord inviter tout le monde c’est faux Et même si c’était le cas, ça ne donne pas le droit de parler au nom de tous, c’est trop facile, trop injuste, trop léger.

Ensuite, et c’est ce qui me conforte dans ma position et mes propos : aucun, je dis bien aucun membre de l’Afp que ce soit à Strasbourg ou dans les villes citées, n’a pris part à cette réunion. D’ailleurs je me rends compte là à présent, à midi, qu’ils n’étaient même pas au courant. C’est moi qui leur en ai parlé



C)

Réaction de Mohamédou TALL AFP Grenoble

Le camarade Orphée a le droit d’organiser une réunion et réfléchir sur le devenir de notre parti tout comme il a le droit de proposer un candidat à la présidentielle. Désigner Alioune Sarr, dont je loue les qualités, me semble prématuré. En effet, nous sommes un parti structuré. Les instances dirigeantes vont convoquer un congrès au cours duquel les militants vont élire, démocratiquement, un nouveau bureau pour assurer la continuité générationnelle comme l’a si bien dit le camarade Secrétaire Général, Moustafa Niasse. Nous avons des camarades femmes et hommes compétents-tes- pour assurer la continuité de notre parti conformément à l’appel du 16 juin et, au demeurant, proposer un candidat à la magistrature suprême.

Le camarade Orphée va sûrement nous édifier sur les participants à cette journée de réflexion.

En tout état de cause, la section de Grenoble, à l’instar de celle de Lyon et Paris, sans compter celles citées par le camarade Serigne, n’ont participé à cette réunion dont les conclusions n’engagent que ceux qui y étaient.

Sachons donc raison garder pour préserver les acquis, renforcer la cohésion et la massification du parti enfin sauvegarder les intérêts du pays.

D)

Réaction de Mr Maguette Ndiaye AFP Arabie Saoudite

Chers camarades,

Nous avons entendu dire qu’une réunion a été tenue dans la diaspora pour la prochaine candidature de l’AFP portant sur l’élection présidentielle de 2024 sans notre aval.

En ce qui me concerne, je n’étais ni au courant ni en aucun cas présent à ladite réunion.

Je respecte toujours mes engagements vis-à-vis du parti.