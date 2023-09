« Le Sénégal a connu un déclin des libertés civiles à l’approche des élections présidentielles prévues en février 2024. Les autorités ont intensifié la répression contre l’opposition politique et les voix dissidentes, notamment avec l’arrestation du politicien populaire Ousmane Sonko et d’éminents journalistes. Les autorités ont également eu recours à une force excessive et léthargique pour réprimer les manifestations et imposer des restrictions à l’accès à Internet et aux réseaux sociaux. » Peut-on aussi lire dans le communiqué

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy