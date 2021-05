Selon les informations de Libération online, la brigade de gendarmerie de Popenguine a arrêté, depuis le 11 mai, les nommés Ousmane Demba Ndiaye (né le 21/01/1967) et Abdoulaye Keïta (né le 31 décembre 1969) pour association de malfaiteurs, extorsion de fonds, vol en réunion avec usage de véhicule pour faciliter leur fuite et usurpation de fonction. Impliqués dans plusieurs cas de vols, les mis en cause se faisaient passer pour des policiers en service afin de tromper les boutiquiers et emporter leurs marchandises à bord de véhicules habituellement pris en location par eux. Keïta détenait d’ailleurs une fausse carte de police au moment de son arrestation. Un troisième suspect est recherché par les gendarmes.

