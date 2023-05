Parmi les personnes qui ont bénéficié de cet outil, 10 ont déjà purgé leur peine et recouvré leur liberté totale en enlevant leur bracelet, a informé Alassane Ndiaye, directeur adjoint des Affaires criminelles et des grâces, hier lors de l’atelier de partage et de sensibilisation sur le bracelet électronique avec les journalistes et la Société civile.

