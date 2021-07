Les pointeurs quais: Ils sont chargés d’enregistrer tous les conteneurs embarqués ou débarqués selon le numéro, le sigle, et le plomb s’il s’agit de conteneurs pleins. Le pointage prend aussi compte du nom de l’armateur, de l’avarie et des opérations à effectuer (embarquement, débarquement, shifting) Les pointeurs d’approches: Ils sont chargés dès la réception de la liste des conteneurs à embarquer, de faire leurs approches. Pour l’embarquement, l’approche consiste à rechercher tous les conteneurs prévus pour l’embarquement dans les différents parcs d’entreposage et de les faire ramener à quai. Les pointeurs d’apurements: Ils ont pour rôle d’apurer tous les conteneurs débarqués ou embarqués selon le sigle, le numéro, le type iso, la destination ou la provenance et selon le poids.

Au port de Dakar, l’un des rares ports de la côte ouest africaine où les navires de toutes catégories peuvent accéder à tout moment grâce aux conditions nautiques exceptionnelles du site, le terme “contrat” a été dans les lèvres des journaliers de DP World, durant 13 ans.. Arrivé en 2008 à Dakar, au troisième port du littoral ouest-africain, un bilan positif était attendu. A son arrivée, le groupe était présenté pour organiser, équiper, opérer, assurer la maintenance du Terminal à Conteneurs situé à la zone nord du Port de Dakar. Son élan de moderniser lui a poussé à passer aux recrutements. Des Contrats à durée Indéterminée (CDI) ont été certes créés mais plus de 150 travailleurs ont été engagés comme journaliers et promis d’être recrutés après satisfaction des exigences fixées. Au départ ces pauvres sénégalais avaient espoir d’être très tôt reconnus par le groupe mais leur rêve fut transformé en lutte. En 2012 les journaliers passent de société intérim à société intérim sans être embauchés, les autorités préfèrent oublier les vielles doléances et se noient dans le mutisme. Et en un click, les heures du travail passent de 12h à 8h de temps. En 2013 les travailleurs se tuent pour survivre avec la société intérim Icônes espérant un jour mettre fin à cette calvaire. Ce n’est que 13 ans après, le 01 juillet 2021, que Dubai Port Word décide d’embaucher ces durs Sénégalais qui l’ont accompagné depuis ses débuts au Port de Dakar. C’est une nouvelle, mais pas très bonne.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy