Port de Dakar : Ouverture d’une procédure judiciaire pour détournement de fonds publics de 6,490 milliards FCFA

XALIMANEWS-Au Port de Dakar, une procédure judiciaire a été lancée suite à une plainte pour détournement de derniers publics d’un montant de 6,490 milliards FCFA. Le procureur de la République a initié cette procédure concernant un décaissement effectué par le Port autonome de Dakar pour l’achat de son siège social. Mountaga Sy est à l’origine de cette plainte, qui, selon le quotidien Libération, avait été longtemps négligée avant de connaître un nouvel élan après un changement de gouvernement.

La Sûreté urbaine, chargée de l’affaire, a interrogé plusieurs responsables du Port impliqués dans cette transaction réalisée sous la direction d’Aboubacry Sédikh Bèye. Le chef du service des affaires juridiques et du contentieux du Port, entendu en tant que plaignant, a fourni des détails lors de l’enquête policière.

Dans le cadre de l’acquisition d’un nouveau siège social, selon le quotidien, le Port avait conclu le 10 mai 2021 une convention avec une entreprise pour la cession conditionnelle des droits sur des terrains portuaires. En échange de la construction, l’entrepreneur devait recevoir 6,490 milliards FCFA, payables en deux tranches égales. Après un acompte de plus de 3 milliards FCFA dès la signature, un avenant a été ajouté pour organiser le paiement du solde et la livraison de l’immeuble dans les quatre mois suivant, au plus tard le 5 avril 2023.

Cependant, à ce jour, l’immeuble n’a pas été livré bien que le Port ait rempli toutes ses obligations contractuelles. Le plaignant soutient que ces événements constituent un détournement de fonds publics.