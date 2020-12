XALIMANEWS- Moustapha Diakhaté a publié sue sa page Facebook une photo où le Président Macky Sall était avec une délégation dirigée par le nouvel ambassadeur du Rwanda. Ce dernier fustige l’attitude du chef de l’Etat qui, selon lui, est aux antipodes de la posture que tout le monde devrait adopter en cette période de pandémie: « Pour rappel lors du Cm du 23 décembre 2020, «Le Chef de l’Etat rappelle au Gouvernement et aux populations, l’impératif de réduire au strict minimum, les déplacements, réunions et rassemblements en faisant toujours observer la distanciation physique, le respect strict des gestes barrières et du port obligatoire du masque.»Communiqué du CM du 23 décembre 2020.Ce discours est aux antipodes du comportement du Président de la République. Avec cette inconduite présidentielle constatée sur cette photo prise au Palais, il devient inacceptable d’infliger des sanctions pécuniaires à de simples citoyens pour non port de masque. Jusqu’à la fin de l’épidémie, le Président de la République doit toujours apparaître en public avec un masque pour se conformer et contribuer à donner du crédit à l’arrêté du ministre de l’intérieur sur l’obligation du port de masque. Cette photo avec l’ambassadeur du Rwanda risque de discréditer dangereusement le discours des autorités sanitaires sur les mesures et gestes barrières. Photo prise à l’occasion de la présentation des Lettres de créances du nouvel ambassadeur du Rwanda », a écrit M. Diakhaté.

