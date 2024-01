« Je me suis presque ruiné pour retrouver la trace des gamins. J’ai rendu visite aussi, sur recommandation, à des marabouts dans contrées lointaines. Certains marabouts essayaient de me rassurer et me disaient que les enfants faisaient l’objet d’un enlèvement. Et que l’auteur du rapt n’était cependant pas loin, et qu’il allait bientôt les relâcher », a-t-il expliqué dans des propos recueillis par le quotidien Les Échos.

