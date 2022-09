Elle y devient notamment conseillère régionale sur l’Autonomisation économique des femmes pour ONU Femmes, couvrant l’Ouest et en Afrique Centrale, puis Directrice régionale adjointe d’ONU Femmes, toujours en Afrique de l’Ouest et Afrique centrale. De 1993 à 2005, elle a servi comme Directrice Administrative et Financière de la compagnie aérienne Interair South Africa basée à Johannesburg en Afrique du Sud.Oulimata SARR a été Présidente du Jury Cartier women’s Initiative Awards pour l’Afrique Sub-Saharienne et siégé au Advisory Board de UnitLife.En tant que Directrice Régionale d’ONU Femmes et dans le cadre de la promotion du programme HeForShe elle signe le 8 mars 2019, avec Antoine Sire, Directeur de l’Engagement d’entreprise de BNP Paribas, un partenariat pour l’autonomisation économique des femmes agricultrices au Sénégal. Le groupe bancaire a subventionné à hauteur de 1 milliard de FCFA sur une durée de 3 ans les projets PAF et AgriFed.Bonne chance Madame.

