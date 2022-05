XALIMANEWS-Barthelemy Dias a mis l’accent sur deux aspects pour étayer sa théorie du complot : la qualité de mandataire avec ses implications et les limites de l’administration dans la réception des listes. Dans sa vidéo publiée hier, le maire de Dakar n’a pas manqué de solder les comptes avec les hommes du pouvoir.

«Je veux que ça soit clair. J’ai dit qu’il y a un complot politique, de la fraude politique auxquels ils veulent recourir pour forclore, éliminer la liste de Yewwi Askan Wi dans le département de Dakar», déclare le maire de la ville de Dakar, qui soutient que, «d’une part, les manœuvres visent à empêcher Barthelemy Dias de siéger à l’Assemblée nationale et, d’autre part, que les sept (07) députés de Dakar ne soient pas issus de la liste Yewwi Askan Wi». Selon lui, «ils ne veulent pas de la cohabitation que vous et nous voulons tant. Ils cherchent à l’éviter et je ne cesse de le dire : ils n’organisent pas les élections pour les perdre et ils savent qu’ils ne peuvent pas les gagner. Tout leur espoir repose sur la tricherie et la fraude».

Mercredi, le maire de la ville de Dakar a crié au «complot d’Etat» après le «refus» de la Direction générale des élections (DGE) de permettre au mandataire Déthié Fall de procéder au remplacement de «personnes qui n’ont pas été investies par la coalition». Le camp du pouvoir avait immédiatement réagi, promettant dorénavant de répondre coup pour coup. Mais, pour le moment, Barth a d’autres chats à fouetter.

«Au cours de leur conférence de presse, ils ont mentionné le nom de Saliou Sarr, membre de la coalition Yewwi Askan Wi. Mais, ce n’est pas lui le mandataire de la liste Yewwi Askan Wi. Le mandataire s’appelle Déthié Fall. Donc, par où est passé Saliou Sarr pour accéder à l’intérieur de la Direction générale des élections ? Puisqu’ils disent que je n’ai pas le droit d’entrer dans la Direction, qu’on me dise comment Saliou Sarr a fait pour passer», interpelle-t-il. «Personne hormis le mandataire de Yewwi Askan Wi n’a le droit d’accéder à l’intérieur de la Direction générale des élections. Toute autre personne que lui qui y entre fait du complot», lâche-t-il, rappelant l’épisode Djibril Ngom, l’ex-mandataire de YAW qui a retourné sa veste pour rallier le pouvoir.

Avant d’exposer son second argument : «La deuxième chose, le mandataire étant seul habilité à déposer une liste, Déthié Fall, nous l’avons tous entendu, a dit qu’il n’a pas déposé cette liste. Alors, je demande qui, du côté de la Direction de l’automatisation du fichier (DAF), de la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou de tout autre service de l’administration impliqué dans l’organisation des élections, a le pouvoir, quel texte permet, de prendre une liste qui ne provient pas du mandataire. Si ce n’est pas du complot, qu’est-ce que c’est ?» clame Barth, qui brandit une coupure de presse mettant en exergue la responsabilité de Saliou Sarr. «En quoi est-il responsable ? Il n’est pas mandataire, alors comment peut-il être responsable ?»

«Le complot, la tricherie et la fraude ne passeront pas»

Ainsi, il met en garde : «Le complot, la tricherie et la fraude ne passeront pas. Maintenant, ce qu’on demande : où est la liste Yewwi Askan Wi pour le département de Dakar ? Allez-vous y répondre ou pas ? Parce que quoi qu’il en soit, vous nous donnerez des réponses. Et, inch Allah, ce que vous prévoyez de faire à Dakar ne passera pas.» Et, il insiste : «Ne dites pas que vous n’avez pas entendu. (…) En mars 2021, quand vous avez voulu faire du tort à notre camarade Ousmane Sonko, nous nous sommes dressés pendant une semaine. Vous pouvez positionnez des chars devant la Direction générale des élections, nous avons tout notre temps. Vous allez devoir nous édifier.»

Cela dit, Barthelemy Dias peut faire cette mise au point à l’endroit des responsables de Benno Bokk Yakaar, qui avaient immédiatement réagi à ses accusations : «Le contentieux, ce n’est pas entre vous et nous. Notre propos ne s’adressait pas à vous parce que nous savons qui sont nos équivalents. Il y a des personnes dont j’ai honte de prononcer le nom, par respect pour le peuple sénégalais. Ils ne représentent rien au Sénégal et ils n’y représenteront jamais rien.» Avant de lancer : «Et, quand Macky Sall partira, je les exhorte à parler aussi fort que comme aujourd’hui parce que, le cas échéant, on leur demandera de justifier leur richesse qu’ils ne tiennent ni de l’héritage ni de leur sueur. Si vous pensez que vous pouvez détourner, vendre la terre, insulter et vous en tirer aussi facilement, vous vous bercez d’illusions.»

Sur le désistement, il indique que «tout ce qui n’est pas interdit par la loi est permis. Puisque le Code électoral ne l’interdit pas, ça veut dire qu’il le permet». Et, c’est parti pour un nouveau tour chez l’adversaire : «En ce qui vous concerne, on ne parle même pas de département, vous risquez de ne pas faire partie des élections au niveau national et vous savez pourquoi. L’argument de la clé USB ne tient pas. Vous avez montré vos limites, vous avez fait preuve d’amateurisme et vous voulez berner les gens. (…) Alors, avant de vous préoccuper d’autrui, assurez-vous d’abord que vous êtes exempts de reproches».

Pour l’heure, Barth persiste et signe que «Yewwi Askan Wi prendra part aux élections, inch Allah. Je veux que les choses soient claires. Qu’on arrête les paroles d’hypocrites du genre Barthelemy Dias est violent. Barthelemy Dias n’est pas violent, Barthelemy Dias n’est pas un moins que rien et Barthelemy Dias sait le rôle qu’il va jouer lors de ces élections. Et, j’ai l’intention de participer à ces élections avec la coalition Yewwi Askan Wi. A vous de savoir jusqu’où vous êtes prêts à aller», dit-il Avant de conclure : «Il n’y a pas de pouvoir éternel sur terre. Mais nous espérons que celui-ci se terminera dans la paix. S’ils ont d’autres intentions, nous saurons faire face parce que le Sénégal nous vaut tous les sacrifices.»

Avec VoxPopuli