S’agissant du vaccin contre la Covid-19, le Président Macky Sall, en recevant des doses du vaccin chinois, a parlé de transparence et de rigueur. Une bonne surprise ! En effet, on nous avait parlé de dons chinois, il s’agit maintenant d’un achat cash et peut-être, suivi de dons. Où est la transparence ? Annoncée à 16400 francs CFA la dose, nous nous retrouvons à 10 300 francs. Et pourquoi pas le Spoutnik annoncé à 5250 francs ?

