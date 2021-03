Aujourd’hui, le nouveau Ousmane Sonko ne peut plus être le Ousmane Sonko de pastef, de la coalition x ou y avec des fronts contre Bougane et des querelles politiques inutiles …. mais le Ousmane Sonko rassembleur… Il n’a plus le choix, il doit mettre son ego et ses caprices politiques de côté et fédérer les cœurs… Il a le devoir de rassembler toutes les forces vives de la nation, les syndicalistes, les religieux, les politiques, la société civile, la presse, les artistes, les travailleurs, la jeunesse, les femmes…. (ku lim juum..) et il a le devoir d’être le trait d’union entre ces différentes forces pour le triomphe de la démocratie et la restauration de l’état de droit.

