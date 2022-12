Ça sent le roussi pour les féticheurs Amadou Diouldé Diallo alias Kounkandé. Ce dernier et ses acolytes à savoir le charlatan Ibrahima Niass dit Sante Yallah et le nommé Ibrahima Diamé sont impliqués dans une procédure portant association de malfaiteurs, escroquerie et tentative. Ils ont été déférés ce mardi avant d’être inculpés et placés sous mandat de dépôt à la MAC de Thiès.

