Notre cher pays, traverse l’une des plus sérieuses crises depuis l’indépendance.

Tous les crocodiles ont montré leurs crocs.

Avec la désinformation, les agitateurs sont déterminés à déstabiliser le Sénégal, par la voie de l’agression verbale et d’intimidation à l’endroit des citoyens dans leur liberté d’expression.

Ainsi, pour tétaniser la majorité silencieuse et terroriser ceux qui ne partagent pas leurs opinions, ils sèment la peur et le doute chez ceux qui devraient être au front comme bouclier de la démocratie.

Les plus dignes à ne pas déserter les rangs, font juste dans le service minimum.

L’écrasante majorité de nos compatriotes sont déroutés car ils subissent les menaces des inconditionnels d’un suspect qui craint de faire face à la justice.

Le moment est sensible aux dangers et les vrais patriotes ne doivent pas baisser les bras!

Le sieur Sonko nombriliste et populiste, a clairement opté pour le renversement du Gouvernement par la force en faisant tout pour arriver à ses fins, et quitte à faire couler le sang des jeunes sénégalais à lui acquis.

La très noble passion juvénile, manipulable à volonté demande à être apaisée avec l’aide des parents et le Chef de l’Etat Monsieur Macky Sall.

Le discours du 8 mars dernier a clairement indiqué la démarche propre à la situation.

Cependant, on peut constater qu’un bon nombre de médias français ont fait des critiques biaisées pour accabler le pouvoir en place.

Bien entendu, ceci juste parce que dans la réalité le Président Macky Sall a fait reculer leurs intérêts dans bien des secteurs, tout en tenant compte de la géopolitique et de la coopération traditionnelle que le Sénégal garde avec la France.

Certains groupes français lui en veulent de par ça.

De par les leçons tirées du romantisme de Sankara, le Président Macky Sall a pu asseoir le réalisme propre à propulser le Sénégal dans une ère de diversification des partenariats dans le strict intérêt du pays.

Ce n’est pas étonnant que ces groupes, en plus des lobbyistes du «genre» qui ont fait pression pour lui imposer certaines valeurs occidentales en déphasage avec les nôtres, espèrent pénétrer notre société par une voie dictatoriale.

Des deux côtés de l’Atlantique, du Sénégal et les États-Unis, deux fortes agressions contre les Institutions des États ont eu lieu, qui ont en commun une similarité des acteurs.

Ces acteurs subversifs ont pu retirer de la boutique des slogans et étiquettes le badge: « patriotes »!

De faux patriotes et de vrais extrémistes, intolérants et dangereux !

L’Histoire retiendra de Sonko: un homme immature qui a voulu nous enlever notre exception sénégalaise.

Une exception conquise et construite par le génie sénégalais de plusieurs générations de leaders et champions dans les domaines variés de la culture, la religion, la politique et le syndicalisme.

La poignée des prétendus patriotes qui ont envahi le Capitole le 6 janvier 2021 étaient des racistes qui voulaient mettre fin à la démocratie parce que selon eux le vote des personnes de couleur n’était pas légitime.

Ils appelaient et continuent d’appeler cette minorité armée et surexcitée à agir contre l’ordre établi.

Les Institutions américaines sont très fortes et peuvent bien contenir de telles velléités.

Au Sénégal, c’est dans un contexte très difficile de rareté des ressources que cette fronde a eu lieu et plusieurs pieuvres se sont mues pour détruire les fondements de la démocratie la plus solide du continent.

Patriotes authentiques, réfléchissez !

Démocrates convaincus, mobilisons-nous !

Les forces du mal veulent détourner la Patrie de son sillage, refusons!

Celui qui est arrivé en troisième position dans des élections libres et démocratiques avec un score de 15% se croit aujourd’hui de manière dangereuse investi de la légitimité.

Un faux démocrate et vrai dictateur en apparition.

Nous interpellons les responsables à tous les niveaux des organisations de la société civile et les partis politiques à faire preuve de discernement pour parer à l’infamie politique en cours.

Que Dieu Le Miséricordieux préserve notre pays de ces démons qui planent, apporte la paix et la sérénité dans les cœurs et les esprits.

Makkane

Poète-Ecrivain