XALIMANEWS- Mouhamed Samb alias Ameth Thiou et Amady Badiane, les deux danseurs de Wally Seck, devraient être jugés cette semaine devant le Tribunal des flagrants délits pour outrage public à la pudeur et acte impudique. Sur la scène de l’esplanade du Grand Théâtre, lors du concert de Wally Seck, les deux mis en cause avaient échangé un baiser, suscitant l’indignation de l’ONG islamique Jamra et ses alliés.

