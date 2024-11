Pour Robert Bourgi, « Pastef continuera à dominer la scène politique sénégalaise dans les années à venir » et « Diomaye Faye ainsi qu’Ousmane Sonko ne disparaîtront pas de la vie politique »

XALIMANEWS-Robert Bourgi, avocat et conseiller politique franco-libanais, prend une position audacieuse sur l’avenir politique du Sénégal. Contrairement à certains observateurs qui estiment qu’Ousmane Sonko devrait céder la primature pour l’Assemblée nationale, il lui conseille de rester à la tête du gouvernement. Dans l’émission Grand Jury de la RFM diffusée ce dimanche 24 novembre 2024, Bourgi analyse également l’ascension de Pastef, soulignant la domination de Sonko et de ses alliés dans le paysage politique sénégalais et prédisant une longue influence pour le parti.

Monsieur Bourgi suggère, au contraire, que le leader de Pastef demeure à la tête du gouvernement. » On dit maintenant qu’il doit aller à l’Assemblée nationale. Si la question m’était posée par le Premier ministre, je lui conseillerais de rester à la tête du gouvernement et de nommer quelqu’un d’autre à l’Assemblée « , a affirmé Robert Bourgi lors de son intervention dans l’émission « Grand Jury « de la RFM, diffusée dimanche 24 novembre. Selon cet avocat franco-libanais de 79 ans, né à Dakar, » le véritable travail se fait à la tête du gouvernement, en lien constant avec le président de la République « .

En analysant le triomphe du parti au pouvoir lors des législatives anticipées du 17 novembre, Robert Bourgi parle d’un « tsunami » qui n’a fait que confirmer la victoire de Diomaye Faye à l’élection présidentielle de mars dernier. » Aujourd’hui, dans l’espace politique sénégalais, il n’y a que Pastef. Il n’y a que Sonko. Il n’y a que le président et tous les alliés de Pastef. Les autres partis sont pratiquement inexistants « , a-t-il déclaré.

Selon l’avocat, le parti Pastef va encore régner dans la scène politique sénégalaise, pour longtemps encore. » Dans les cinq à dix prochaines années, je vois difficilement Pastef perdre de son influence, pour la simple et unique raison que les acteurs de l’ancien régime se feront de plus en plus âgés. La jeunesse, qui représente au moins 65% de la population sénégalaise, se renforcera. Dans cinq ans, les jeunes de 12 ans aujourd’hui seront en âge de voter », a-t-il anticipé.

Rober Bourgi qui prédit la disparition » totale « des figures politiques qui dominaient avant l’ascension de Pastef, ne croit pas à un clash entre le Chef de l’État et son premier ministre : » Il faut être réaliste. Je ne vois pas Diomaye Faye ou Ousmane Sonko disparaître de la scène politique. Je les vois là pour un bon moment encore. «