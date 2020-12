Les hommes de Sonko sont-ils allergiques aux critiques ou aveugles de tous les errements de leur mentor. L’une des acceptations démocratiques est la liberté d’autrui de manifester son désaccord face aux positions d’un leader politique, de surcroît, aspirant à diriger tout un peuple. On ne peut prétendre changer une forme de gouvernance, un système, en adoptant les mêmes attitudes, reprochées aux gouvernants en place. Makhtar Le Cagoulard, un sénégalais, expatrié aux États-Unis, artiste rappeur, réputé pour son engagement et son encrage dans la vie sociopolitique de son pays natal, mérite t’il des injures et menaces, juste parce-qu’il aurait tranché sur certaines prises de position du leader de PASTEF, en l’occurrence M Ousmane SONKO. S’il note des incohérences dans les choix politiques de ce dernier, qu’on lui apporte des réponses à ses questions, qui me semble t’il, interpellent la conscience de tout un groupe qui ambitionne de diriger tout le peuple sénégalais. Au lieu de lui apporter des éclairages à ses inquiétudes, des ‘‘patriotes’’ cherchent à l’asperger d’eaux d’égout. Vouloir s’en prendre à tout citoyen s’offusquant de donner sa position sur une situation confuse. Par la peur, vous pratiquez la politique.. Certainement par ces mêmes démarches, vous dirigeriez ce pays, une fois aux commandes. Ou l’anti-systeme n’est autre que le système lui même..

