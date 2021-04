Les élites politiques africaines prédatrices ne l’ont pas compris. Elles passent leur temps à creuser des trous pour reprendre Mimi Touré qui en a fait l’expérience. Le débat politique est au niveau de la basse-cour, centré au mieux sur des chocs d’égos souvent insignifiants et au pire autour de centres de massage ridicules. Le Tchad n’a pas échappé à cette dérive. En 1975, François Tombalbaye, Président du Tchad, signe son arrêt de mort en introduisant les américains dans le pétrole. Idriss Deby, installé au pouvoir en 1990 par une France anti-Hissene Habré dont la volonté d’indépendance est indiscutable, me confiait le génial Babacar Touré, a régné par le sang et l’argent pour la dynastie Deby. Grisé par le pouvoir et les éloges, il a commis deux fautes : introduire la Chine dans le pétrole et se proclamer Maréchal. Comme tous les maréchaux d’Afrique, il a perdu le pouvoir violemment. Dans ce nouveau contexte marqué par un coup d’état militaire de son fils, Général 4 étoiles de corps d’armée, à trente-sept ans, -les militaires sénégalais apprécieront-, quel est le sens pour Macky Sall et Mimi Touré de garder Hissene Habré en prison ? Elevons le niveau du débat politique»

