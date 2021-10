Paradis de la littérature orale, où cette tradition est restée bien plus vivante qu’ailleurs dans le monde, l’Afrique a fait une entrée fracassante dans la littérature écrite au XXe siècle. Souvent très engagés, les auteurs africains se démarquent par leur plume critique, lucide et poétique. De très nombreux monuments de la littérature africaine sont connus à travers le monde grâce au nombre impressionnant de leurs traductions. Ce succès est également dû à l’incroyable place qu’occupent les femmes dans le monde de la littérature africaine.



Les succès de la littérature africaine les plus traduits

Quand on regarde la carte des livres les plus traduits par pays, on est frappé par l’originalité de la littérature africaine. Les ouvrages autobiographiques, à résonance politique forte, sont particulièrement appréciés à travers le continent et au-delà. Les auteurs africains sont parmi les plus célèbres au monde pour la qualité de leurs récits dont beaucoup ont initié de véritables mouvements de pensées. La puissance de ces récits et romans a souvent rendu hommage aux différents épisodes de l’histoire africaine, à l’instar, par exemple du roman Les Bouts de bois de Dieu de l’auteur sénégalais Ousmane Sembène, publié en 1960 et traduit dans une quinzaine de langues.

Mais la littérature africaine la plus appréciée et la plus traduite est aussi celle la plus emprunte de poésie. Le genre du conte, de la fable ou de la parabole, non sans rappeler les trésors de la littérature orale du continent, ne cesse de toucher un lectorat de plus en plus important à l’étranger. Il en va ainsi du best-seller de l’auteur kényan Ng?g? wa Thiong’o The Upright Revolution : Or Why Humans Walk Upright, publié en 2019 et actuellement traduit dans plus de 63 langues.



Les femmes africaines, reines de la littérature

Le paysage littéraire africain se distingue également par l’importance de ses autrices. Leur popularité et leur talent sont tels qu’elles ont hissé l’Afrique au premier rang mondial des continents comptant le plus d’auteurs féminins possédant le plus d’ouvrages traduits. Le Sénégal compte un nombre remarquable de ces plumes féminines acérées qui font la grandeur de la littérature africaine. Parmi elles, on trouve notamment Mariétou Mbaye alia Ken Bugul, consacrée « Grand Prix littéraire de l’Afrique noire » en 1999.

Parmi les autres gloires littéraires africaines et féminines, il est impossible de ne pas penser à la militante malienne Aminata Traoré, qui s’est illustrée pour son combat altermondialiste à travers des livres poignants comme L’Étau, publié en 1999. D’autres écrivaines renouvellent avec brio et lucidité la littérature africaine en explorant la place et l’image de la femme de façon inédite, à l’instar de l’écrivaine Woré Ndiaye Kandji. D’autres ouvrages ont bouleversé le monde, comme le récit de Waris Dirie Fleur du désert, publié en 2009 et traduit dans plus de 39 langues.

L’Afrique est le berceau du conte, de l’histoire, et de la fable qui éduquent les enfants et assagissent les adultes. Sa littérature, incroyablement appréciée par-delà les frontières, nourrit de sa sagacité et de sa finesse une réflexion plus générale sur la condition humaine.