Dans un État à capital social réduit, l’économie qui se met en place est toujours contrôlée par quelques groupes ou familles. A Haïti, une dizaine de familles contrôle l’économie, fournit l’eau et l’électricité et construit de temps en temps des routes. Et naturellement, c’est la pauvreté généralisée et la violence qui s’installent.

Il y a un grand problème que le régime de Macky Sall ne perçoit pas. Les ressources naturelles appartiennent au peuple et non plus à l’Etat. Il y a une très grande différence. Macky Sall et ses ministres continuent d’agir comme si les ressources minérales appartenaient à l’Etat. Les populations concernées dans les zones productives doivent se mobiliser pour les obliger à respecter cette disposition de la Constitution, à savoir que les ressources naturelles appartiennent au peuple.

