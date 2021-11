En Afrique sub-saharienne seulement 4% de la population a reçu les deux doses à la mi-novembre. Le taux moyen est de 40% pour les autres pays émergents, 70% dans les pays riches, rappelle le FMI dans un post publié cette semaine sur son blog. À l’allure actuelle, l’objectif des 40% à l’échelle mondiale à la fin de l’année fixé par l’OMS ne sera jamais atteint et cela va peser sur la croissance de la région. La reprise qui se manifeste cette année restera timide, de l’ordre de 3% selon le FMI, contre 5% dans les pays avancés. L’Afrique sub-saharienne est la région qui connait le plus faible rebond économique et il reste bien incertain, suspendu à l’évolution de la pandémie et à d’éventuels reconfinements.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy