Les désastres observés sous la gouvernance de Macky ne sont pas seulement le fruit de l’incurie et de la voracité d’un clan et son chef. Probablement Macky Sall avait l’intention de bien faire avant et au départ de son premier mandat. Cependant, « vouloir » est un chose, mais « pouvoir » en est une autre. Et il s’est révélé que « Macky peut peu » comme le confirme sa nouvelle dame de compagnie Idrissa Seck qui le connait bien mieux que le commun des sénégalais. Or les sénégalais sont de moins en moins patients avec ceux qu’ils élisent.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy