Mr Macky Sall a passé les 10 dernières années à distribuer des invectives et des menaces aux populations, aux intellectuels, à la société civile, à la jeunesse, aux étudiants, aux professionnels des médias, aux animateurs des réseaux sociaux, aux activistes, aux objecteurs de conscience, aux opposants politiques et à leurs sympathisants. Chaque fois qu’il apparait en public, il donne l’air d’être fou de rage, de porter toute la colère du monde, d’être aigri. Pourquoi un tel homme, plus riche que Crésus, qui a les pouvoirs d’un demi-Dieu, qui s’est octroyé un droit de vie et de mort sur 17 millions de personnes, qui a toutes les institutions à son service exclusif, est-il si nerveux, est-il si malheureux, semble-t-il manquer de tout ? Voici quelques raisons recensées dans le temps, de 2014 à nos jours

1° Parce qu’il a été contraint de renoncer à un 3ème mandat hypothétique, la seule garantie qu’il avait de s’éviter ainsi qu’à ses proches une réédition des comptes. Et à présent il est obligé de se rabattre sur des larbins dont il doit assurer la promotion malgré son impopularité et la leurs

2° C’est parce qu’il sait qu’il est le président le plus méprisé par son peuple, un peuple qui ne l’écoute plus, un peuple qui le hue partout où il passe, un peuple dont il a volontairement aggravé la misère, un peuple dont le sang et les larmes ont coulé à flots sous son magistère.

3° C’est parce qu’il sait que la majorité des sénégalais l’ont démasqué depuis 2014 et n’en voulaient déjà plus comme président, qu’ils lui ont alors infligé ses premières raclées électorales en offrant les grandes villes et la capitale à l’opposition, qu’ils avaient même demandé à Abdoulaye Wade de revenir au pouvoir.

4° C’est parce qu’il sait que le peuple ne retiendra de sa gouvernance que les pillages qu’il a facilités et couverts 12 années durant, que les tragédies, les exactions, les tortures, les meurtres de manifestants, les emprisonnements d’innocents, les tricheries électorales, les mensonges d’état, les complots d’état, les kidnappings.

5° C’est parce qu’il sait que les sénégalais sont conscients qu’il a un bilan matériel insignifiant pour un président qui a disposé de 46 000 Milliards, mais qui ont été détournés en très grande majorité par des surfacturations et des marchés fictifs.

6° C’est parce qu’il sait les sénégalais sont conscients qu’il a le bilan immatériel le plus lamentable, le plus catastrophique, et le plus sanglant de l’histoire.

7° C’est parce qu’il sait que la majorité des sénégalais ne rêvent que d’une chose, c’est de le voir lui, sa famille, sa belle-famille, son clan, derrière les barreaux après 2024 à perpétuité.

8° C’est parce qu’il est conscient que les sénégalais n’ont aucun doute sur l’identité des commanditaires et les meurtriers des 80 innocents exterminés entre Mars 2021 et Juin 2023, que les sénégalais ont vu la permanence d’où partaient les pick-up transportant les milices tueuses, que les sénégalais savent qui a le pouvoir d’ordonner la systématisation des tirs à balles réelles sur les populations, que les sénégalais savent qui a le pouvoir d’empêcher toute enquête ou sanction contre les meurtriers, que les sénégalais ont vu les documents d’importation d’armes et de munitions par la présidence, qu’ils ont vu le contrat clandestin de 45 milliards en armes conclu avec l’escroc Petit Boubé.

9° C’est parce qu’il sait que durant 12 années il n’a jamais été réellement à la hauteur de la fonction, n’a eu que la justice et les FDS comme allié électoral, a fini par faire basculer le pays vers une dictature sanglante, a passé son temps à saboter toute possibilité de sanction populaire, à falsifier le jeu électoral, à cracher sur les règles démocratiques.

10° C’est parce qu’il sait qu’il n’a ni génie politique, ni courage, ni endurance, mais juste un esprit jusqu’au-boutiste planqué derrière une justice et des FDS instrumentalisées

11° C’est parce qu’il sait que l’ensemble de ses soutiens se limitent principalement : à des fossoyeurs qu’il a laissés s’enrichir et qu’il tient par son coude – à des transhumants sans vergogne qui trahiraient père et mère – à des journalistes corrompus qui vendraient père et mère – à des chefs religieux affairistes dont les consignes politiques produisent l’effet inverse – à des magistrats véreux – à des présidents étrangers tout aussi impopulaires que lui dans leurs pays.

12° C’est parce qu’il sait qu’il n’est soutenu par aucun libre penseur, par aucun savant, par aucun intellectuel indépendant, par aucun entrepreneur honnête, par aucun professeur d’université, par aucun constitutionnaliste ou professeur agrégé à part les deux plus honnête d’entre eux (Ismaila et Mounirou), par aucun professeur de droit pénal, par aucun illustre fonctionnaire comme Serigne Diop, Kader Boye ou Mamadou Lamine Loum, par aucun artiste panafricaniste tel que des Alpha Blondy, Tiek Jah Fakoly, etc…,

13° C’est parce qu’il sait qu’il a tous les véritables activistes sénégalais ou africains contre lui, et qu’il en est réduit à faire appel à des vers de terre tels que des Adamo, Kaliphone, Awoush Kitty, Françoise Helene Gaye, Fouta Tampi, etc…., qui ont eu à épuiser le dictionnaire d’insultes contre lui et sa famille, avant de passer à la caisse et de chanter le contraire

14° C’est parce qu’il sait qu’il est un président réduit à recevoir en audience au palais un minable tel que Djibril Ngom en guise de remerciement pour avoir simplement volé la liste de l’adversaire dont il a la trouille.

15° C’est parce qu’il se sent en permanence petit et humilié face à son principal adversaire à qui les sénégalais ont donné tout ce que lui n’a jamais eu (respect, considération, admiration), un adversaire en qui ces populations portent un immense espoir, un adversaire dont ils espèrent qu’il récupère les butins volés, un adversaire dont ils espèrent qu’il rendra justice aux 80 tués, aux milliers de blessés ou emprisonnés arbitrairement.

16° C’est parce qu’il sait que les sénégalais et le monde entier rit sous cape en voyant que malgré ses moyens colossaux, son pouvoir immense sur les FDS et la justice, il a quand même la trouille d’un jeune garçon comme Ousmane Sonko, qui l’affronte à mains nues, sans aucun moyen particulier

17° C’est parce qu’il sait que malgré toutes les machinations contre ce Ousmane Sonko, malgré tous les complots ignobles contre lui, malgré tous les mensonges fabriqués pour le salir, malgré toute la persécution qu’il lui fait vivre, malgré toutes les tentatives de le liquider, malgré toutes les atteintes à ses droits, malgré toute les cabales judiciaires montées contre lui, ce dernier monte chaque jour davantage dans le cœur et l’estime des sénégalais tandis que lui Macky Sall est de plus en plus honni

18° C’est parce qu’il voit que Ousmane Sonko arrive à trouver une parade à chacune des machinations posées contre sa candidature par l’Etat, par les magistrats mercenaires, par l’administration territoriale, par le ministère de l’intérieur

19° C’est parce qu’il sait que mettre toutes les institutions, le Conseil Constitutionnel, la Cours Suprême, le parquet, la CENA, la DGE, la police, la gendarmerie, la DIC, la BIP, le GIGN, l’armée, le gouvernement et ses démembrements, son cabinet, les médias nationaux, sur le dos d’un seul homme, n’est pas une marque de courage mais plutôt celle d’une trouille qui fait rire le monde entier

20° C’est parce qu’il sait que personne n’a été dupe avec ces histoires ridicules de forces occultes, de forces extérieures, de salafismes, de rebelle, d’attentat fomenté contre un bus tata pour le coller au Pastef, de corruption par Tullow Oil, de viol, de diffamation, et je ne sais quoi encore

21° C’est parce que Internet, les réseaux sociaux, la presse libre, les espaces de libre expression, la diaspora, la rue publique, les stades, sont devenus ses pires cauchemars, malgré toutes ses tentatives de masquer son impopularité

22° C’est parce qu’il sait que les sénégalais n’ont pas été dupes avec ses faux candidats aux présidentielles de 2024. Qu’ils ne sont pas dupes non plus avec ses faux parrains.

23° C’est parce que chaque sondage commandé renvoie son clan dans les caniveaux à partir de 2024, et de façon plus claire depuis qu’il a fait emprisonner l’adversaire dont il a la trouille

24° C’est parce qu’il sait qu’il est la risée des autres chefs d’état de la planète donc aucun n’accepterait de se faire infantiliser en public par un homologue chef d’état qui annonce l’avoir recruté comme valet après le départ du pouvoir. Jamais un chef d’état en exercice n’est descendu aussi bas, et fier de le faire.

En résumé, Mr Macky Sall sait mieux que quiconque que n’eut été un terrible accident de l’histoire, il n’aurait jamais dû être élu président en 2012, qu’il est le président le plus honni et le plus humilié par son propre peuple parmi les dirigeants de la planète. Il panique devant l’idée de devoir quitter le palais sans garantie, et d’être pourchassés avec sa famille et sa belle-famille pour rendre compte.

Voilà ce qui explique ses accès de colère ces 10 dernières années, ses insultes et ses invectives contre ce peuple qui le honnit, contre quiconque dit du bien de l’adversaire qui l’a réduit à sa plus simple expression. Vivement Avril 2024, que la chasse aux sorcières soit lancée.

Boubacar SALL

E-mail : [email protected]