Le Candidat de la Grande majorité présidentielle regroupée autour de BBY, Amadou BA (BBY) est un sénégalais né à Dakar en 1961. Si son âge est un indice qui informe sur son niveau de maturité, il se distingue également par ses compétences et atouts, qui font de lui un candidat prometteur, un leader qui capitalise l’espoir et la confiance de milliers de sénégalais. Ces attentes loin d’être le fruit du hasard, prennent source dans plusieurs considérations. Entre son parcours d’homme d’Etat, sa maitrise du PSE, son attachement à la politique sociale et son sens de la solidarité, le Candidat Amadou BA réuni en lui plusieurs qualités, à l’image du Président Macky SALL, toujours à distance des polémiques stériles, pragmatique et toujours concentré sur les priorités des sénégalais et l’atteinte des objectifs de progrès du Sénégal. Le Sénégal mérite à sa tête une brillante personnalité, foncièrement patriote et dévouée à servir sa Nation, dans un contexte de mutations économiques profondes à fort enjeu sécuritaire.

Son parcours d’homme d’Etat :

Avec une carrière solide dans l’administration sénégalaise à sa sortie de l’ENAM, il a par la suite occupé des postes clés au Gouvernement, notamment en tant que Ministre des Finances, Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, avant d’atterrir à la Primature. C’est en effet un profil qui colle bien à la fonction présidentielle avec des gages suffisants de connaissances de l’Etat, des exigences de la fonction présidentielle, des relations diplomatiques et de la géopolitique, dans un contexte de crises profondes dans la sous-région et dans d’autres zones du continent. Cela est d’une importance capitale et le succès glané par le Sénégal au niveau international doit continuer car condition de notre respect par les autres Nations et surtout preuve de crédibilité à l’égard des institutions internationales. Parmi les postulants à la magistrature suprême, nul n’égale le Candidat Amadou BA eu égard aux considérations sus-évoquées.

Sa maitrise du PSE

Son expérience dans la gestion du Plan Sénégal émergent (PSE), un projet majeur de développement, lui donne une crédibilité incontestable en matière de réforme économique. Il s’est particulièrement distingué lors de la levée de fonds à Paris, avec une efficacité déconcertante et une capacité de convaincre, ce qui a abouti à la réalisation du PSE avec toutes ses prouesses : TER, BRT, Autoroute à péage, Dakar Arena, Stade Abdoulaye WADE … Bourses familiales, modernisation de l’administration, des milliers d’emplois pour la jeunesse, la reprise du chemin de fer… Cette connaissance assez exhaustive de l’outil de base des politiques publiques entreprises au Sénégal depuis plus d’une décennie, fait du Candidat Amadou BA l’homme de la situation pour la continuité dans le progrès et vers l’émergence.

Son attachement à la politique sociale et son sens de la solidarité :

Amadou BA fait partie de la classe des intellectuels africains qui croient qu’il est possible d’éradiquer la pauvreté. En fervent musulman élevé dans la pratique religieuse dans une famille historiquement islamique, il a toujours cru aux valeurs de la solidarité et s’est toujours distingué par un élan de solidarité sans commune mesure, comme en atteste les nombreux actes posés dans ce sens, reconnu pour son engagement à trouver des solutions pratiques pour améliorer la vie des Sénégalais et sortir les populations de la pauvreté et même au-delà de nos frontières. Témoin crédible des efforts faits sur le plan social, pan important du PSE, sous le magistère du Président Macky SALL, ses qualités d’homme social constituent une garantie quant au modèle de gestion à proposer et qui, conformément à la politique du Président Macky SALL, intègrera le social au cœur de la vision tout en travaillant à une émancipation des couches défavorisées et une prise en charge effective de leurs aspirations.

Son efficacité et son sens des affaires

Sa méthode de travail méticuleuse et son leadership international, ponctués par son expérience des négociations de contrats d’infrastructures avec des entreprises nationales ou étrangères, renforcent sa position. Dans toutes les fonctions qu’il a occupées, de brillants résultats ont suivi. Il a un sens aigu des affaires et une réputation de réformateur ambitieux. Son ouverture et son engagement permettront de rassurer les électeurs indécis. Amadou BA est l’incarnation du profil idéal pour poursuivre les grands projets et réalisations de Son Excellence M. Le Président Macky SALL. Tous ces éléments justifient notre souhait de lui confier les rênes de notre grande Nation le Sénégal.

Choisir Amadou BA, c’est opter pour la Continuité dans le progrès !

Voter Amadou BA en 2024, c’est s’engager pour le Sénégal !

Arfang Bakary Astine responsable politique jeune de l’alliance pour la république a Fimela trésorier général Meer national cadre administratif au Coud.