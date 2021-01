XALIMANEWS- Au Sénégal, il y a des personnes qui sont réticentes à l’idée de se faire vacciner. Le Pr Daouda Ndiaye trouve que «le consentement éclairé des populations est indispensable» pour rassurer les sénégalais: « si certains disent qu’ils ne vont pas être vaccinés, c’est peut-être parce qu’ils doutent de l’efficacité des vaccins et d’éventuels effets secondaires, car toute sorte d’information circule présentement sur ces vaccins anti Covid-19, sur l’efficacité et l’innocuité des vaccins contre la Covid-19. Et cela n’est pas spécifique au Sénégal. Ailleurs dans le monde aussi, les gens continuent à s’interroger. C’est la raison pour laquelle il faudrait une campagne de communication claire et que cela soit fait de façon inclusive en informant tous les acteurs du système médical sans exception, mais également les leaders et relais communautaires. Donc si le ministère décide d’adopter la Stratégie vaccinale, il va falloir clarifier un certain nombre de questions et lever les craintes soulevées. Cela permettrait de lever les zones d’ombre entourant les vaccins », a-t-il indiqué dans un entretien accordé à nos confrères du journal LeQuotidien.

