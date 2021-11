« Je reste convaincu que la solution pour combattre ce variant sera trouvée, même si la sagesse impose de se préparer aux pires conséquences. Il faut se préparer à tout, car ce nouveau variant pourrait être plus transmissible et de ce fait, entrainer plus de décès, sauf si la vaccination massive est effective et efficace ou bien l’immunité anti-covid au niveau mondial élevée », a-t-il expliqué. Toujours, selon le chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital de Fann, les fabricants des vaccins Johnson and Johnson, Astra Zeneca, Moderna etc… sont en train de voir si leurs vaccins restent efficaces tels qu’ils sont administrés aujourd’hui ou non.

