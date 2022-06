Dans une lettre circulaire qu’il a adressée à ces derniers ainsi qu’aux gouverneurs de région, le ministre Oumar Guèye a tenu à leur rappeler que ‘’les mines et carrières ne sont pas des compétences transférées’’ et qu’à ce titre, aucune taxe de quelque nature que ce soit ne doit y être prélevée. Il en est de même, des taxes liées au droit de stationnement à l’intérieur des mines et carrières et au niveau des périmètres jouxtant ces espaces’’, leur a fait savoir la tutelle. Dans cette correspondance parcourue par Dakaractu, ce lundi 20 juin 2022, le ministre Oumar Guèye a légitimé sa réaction par le constat fait que ‘’certaines collectivités territoriales prélèvent des taxes et droits sur des activités minières (mines et carrières) avec des montants quelques fois exorbitants’’. Un fait qui a encouragé cette lettre circulaire pour porter à l’attention des autorités administratives et des maires que ‘’la perception des droits et taxes doit obéir au respect de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment le Code minier’’. À l’en croire, ce ‘’code accorde déjà des ressources non seulement aux collectivités territoriales abritant les opérations, mais également, aux autres à travers le Fonds d’équipement des Collectivités territoriales’’, d’où son appel fait aux concernés à avoir le ‘’sens des responsabilités pour l’application stricte de cette circulaire’’.

