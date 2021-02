« Nul doute, nul doute que tu puisses triompher de tout, sauf de ton orgueil » Ainsi parla le pharaon Sethi 1ersur son lit de mort à son fils et successeur Ramsès. Ces paroles auraient très bien pu être adressées au président de la république de N’doumbélane ; on sait que l’orgueil, le premier des sept péchés capitaux et l’entêtement vont souvent de pair. Lors des simulacres de procès des biens supposés mal acquis, orchestrés par l’âme damnée du président de N’doumbélane, qu’il suit servilement comme son ombre partout où il va, ce président, obnubilé par un deuxième mandat, a été sourd aux appels de clémence de presque tous les chefs religieux du pays en faveur de Karim Wade et de Khalifa SALL, …On dit de ce président que quand il mord, il ne lâche que quand ça coupe, mais les Français ont un proverbe ; Trop tendue, la corde casse ..Les mots cités en préliminaire à ce texte, ont été prononcés lors de la remise du sceptre royal à Ramsès ; le sceptre, qui symbolise les insignes de la royauté et qui, figurément désigne une autorité souveraine exercée dans un pays, peut aussi représenter divers systèmes politiques dont le plus courant est la démocratie. Ce noble concept, particulièrement galvaudé en Afrique de l’Ouest francophone comporte des garde-fous que seuls les apprentis dictateurs refusent de voir ; la démocratie, ce n’est pas de crier sur tous les toits qu’on a arrêté un de vos militants en campagne électorale pour une fois au pouvoir, prendre un malin plaisir à emprisonner ses adversaires; ce n’est pas non plus se comporter en vagabond ou SDF, trimbalant son merr gaddu ( sorte de matelas monoplace très léger) lors des manifestations autorisées et interdire pratiquement toutes les manifestations subséquentes une fois élu. Quelle escroquerie politique ! Être démocrate, c’est avoir la grandeur de ne pas ravaler ses vomissures, même si on doit mourir de faim.

Un mot sur le prétendu viol dont les accusateurs ont battu le record d’amateurisme, de nullité et d’invraisemblance ; mais, quand on est en proie à la panique, on ne se contrôle plus : un viol qui se serait produit dans une maison habitée, avec des caméras de surveillance (qu’on ne vienne pas nous dire que les caméras ne fonctionnaient pas ce fameux jour) ; mais avant tout, il faut fustiger l’hypocrisie, la haine et la jalousie de ces gens, qui sans être juristes, ont investi les plateaux de télévision pour dire avec hargne que Sonko a eu tort de ne pas déférer à la convocation de la gendarmerie. Quelle ignorance crasse !

Le viol, au sens large du mot, n’est pas chose nouvelle à N’doumbélane ; « l’homme à la grosse pierre », parexemple ne fait que violer le règlement intérieur de l’Assemblée nationale à longueur de session ; des magistrats violent allègrement les droits les plus élémentaires des prévenus ; les plus audacieux n’hésitent même pas à aller exercer leurs talents de violeur jusque dans …l’Hexagone ! Mais leur chef suprême, le Khalife général de tous les violeurs, pour paraphraser l’autre, reste sans conteste celui qui, sans sourciller, s’en prend à la Charte Suprême du pays et il vient d’ajouter un nouveau record à son palmarès : celui du plus grand nombre de levées d’immunités parlementaires !

Le pharaon Ramsès, dont l’histoire est bien connue du président de N’doumbélane pour l’avoir rappelée-ironie du sort- en guise d’avertissement, a été perdu par son orgueil et son entêtement. Ni les fléaux qui se sont abattus sur l’Egypte, ni les avertissements n’ont eu raison de son cœur toujours endurci, et la Mer rouge l’a englouti, lui et ses sbires.

Yatma DIEYE. professeur d’anglais, Rufisque

[email protected]