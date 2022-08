Ce dispositif a permis pour le moment d’évacuer plus de 1 400 000 m3 d’eau. Les opérations se poursuivent nuit et jour.180 sapeurs-pompiers dont 08 officiers, 12 véhicules de divers type (pelle mécanique, grue, véhicule de transport…) et 15 électropompes de divers débits ont été déployés à Keur Massar. Un dispositif a permis d’évacuer plus de 188 000 m3 d’eau. Ces activités entrent dans le cadre de la lutte contre les inondations. En effet, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a déployé des moyens humains et matériels depuis le 20 juin 2022 sur l’ensemble du territoire national. A Dakar, cette campagne a démarré par un écrêtage des bassins, en particulier dans le département de Keur Massar.

