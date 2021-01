XALIMANEWS -Surprise à Anfield. Mauvaise surprise pour les fans des Reds… Les joueurs de Jurgen Klopp ont cédé face à Burnley (0-1) ce jeudi, lors de la 18e journée de Premier League. Ashley Barnes a inscrit le penalty de la victoire à la 83e minute pour les Clarets. Les entrées de Mo Salah et Roberto Firmino, remplaçants au coup d’envoi, n’ont pas permis aux champions d’Angleterre en titre de faire la différence. Et ils perdent gros dans cette partie. Quatrièmes au classement, les Reds accusent un retard de six points sur le leader, Manchester United, eux qui n’avaient plus connu la défaite à domicile en Premier League depuis… 2017 ! La fin d’une série de 69 matches sur la pelouse d’Anfield (55 victoires, 13 nuls), la deuxième la plus longue de l’histoire de la Premier League après celle de Chelsea (86).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy