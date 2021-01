XALIMANEWS-Chelsea tient son nouvel entraîneur. Et sans surprise, c’est Thomas Tuchel qui succède à Frank Lampard sur le banc des Blues. Limogé en fin d’année dernière après deux saisons et demi au Paris Saint-Germain, le technicien allemand de 47 ans, «l’un des meilleurs entraîneurs européens» dixit Marina Granovskaia, s’est engagé pour 18 mois en faveur du club londonien, avec une option pour une saison de plus. Je tiens à remercier Chelsea pour sa confiance en moi et en mon staff, déclare Tuchel. Nous avons tous le plus grand respect pour le travail de Frank Lampard et l’héritage qu’il a laissé à Chelsea. En même temps, j’ai hâte de rencontrer ma nouvelle équipe et de participer à la ligue la plus excitante du football. Je suis reconnaissant de faire maintenant partie de la famille Chelsea, c’est incroyable!»

Passé par les bancs de Mayence et Dortmund, Tuchel a notamment guidé le PSG jusqu’en finale de la Ligue des champions l’été dernier, à Lisbonne.



A Chelsea, il retrouvera deux joueurs qui ont déjà évolué sous ses ordres : Christian Pulisic à Dortmund et bien sûr Thiago Silva, son capitaine au Paris-SG. Toujours en piste en Coupe d’Angleterre et en C1, les Blues occupent la neuvième place au classement de Premier League, à six points du Top 4.