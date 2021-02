XALIMANEWS- Match terne et sans saveur dans le choc, sans vainqueur, entre Chelsea et Manchester United ce dimanche en Premier League (0-0). Les deux formations se sont neutralisées avec un résultat qui n’arrange personne et permet à Manchester City de s’envoler en tête du championnat. Les Red Devils, reste donc dauphin mais ne creusent pas l’écart avec Leicester renversé par Arsenal plus tôt dans la journée, Chelsea stagne pour sa part à la cinquième place et peut voir Everton revenir à hauteur demain.

