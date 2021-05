« West Bromwich Albion m’a fait une offre généreuse pour rester, ce qui montre l’engagement d’un club ambitieux. Après mûre réflexion, j’ai décidé de ne pas accepter cette offre. Si je devais rester et décrocher une accession Premier League (WBA est relégué en Championship, ndlr) la saison prochaine, je m’attendrais à continuer pendant au moins une autre saison et, malheureusement, ce n’est pas un engagement que je me sens capable de prendre à ce stade de ma carrière ». A déclaré l’ancien sélectionneur anglais (2016) et coach d’Everton (2017-2018).

