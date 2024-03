Premières tendances : Un trio Diomaye-Amadou Ba-Pur se dégage avec 60% pour le vainqueur

XALIMANEWS- D’après les premières tendances et données compilées par plusieurs experts et/statisticiens, Bassirou Diomaye Diomaye arrive largement en tête, au niveau national, avec un peu plus de 60% des voix. Il serait suivi par Amadou Ba. Pour le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, on parle d’un score qui se rapprocherait des 30%. Pendant que Aliou Mamadou Dia du PUR coifferait Khalifa Sall au poteau pour la troisième place.

Si l’on en croit les analystes, excepté le Fouta fief par excellence de la Coalition Benno, toutes les autres localités d’ici et de la diaspora sont tombées dans l’escarcelle de Diomaye.