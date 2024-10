Préparatifs des Législatives : 59 véhicules remis à la Cena, une doléance vieille de 12 ans

XALIMANEWS-Pour faciliter le déploiement de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) à l’occasion des élections du 17 novembre 2024, le ministre de l’Intérieur, Jean Baptiste TINE, a offert 59 véhicules à cette institution, dirigée par le magistrat Abdoulaye Sylla. La remise des véhicules a eu lieu le 30 septembre à l’École Nationale de Police.

Cette initiative vise à permettre à la CENA de superviser les élections dans des conditions optimales. Jean Baptiste Tine a souligné que « cela traduit aussi un engagement des nouvelles autorités pour organiser des élections apaisées et démocratiques et vient rétribuer à sa juste valeur le dévouement et l’engagement de notre partenaire, en l’occurrence la CENA dans le processus électoral ».

En s’adressant à Abdoulaye Sylla, il a déclaré : « Je vous remets les clés de 59 véhicules qui vont équiper les services de la CENA et des CEDA afin de leur permettre d’accomplir leur mission durant la période électorale qui se profile à l’horizon ».

Pour le président de la CENA, cette dotation est très appréciée, car, comme il l’a expliqué, « cela fait 12 ans que la CENA et les CEDA n’ont pas été équipées en moyens logistiques ».