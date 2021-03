XALIMANEWS- Malgré les dénégations du ministre de l’Intérieur sur la présence de nervis lors des manifestations du mercredi, le coordonnateur général du Forum Civil l’interpelle officiellement. Birahime Seck a envoyé un courrier au ministre de l’Intérieur lui demandant des éclairages sur l’identité des personnes armées de bâtons sur le théâtre des opérations de la police et de la gendarmerie. Birahime Seck invite le ministre Antoine Felix Diome à s’expliquer sur l’identité des personnes identifiées par la presse et se présentant comme gardes du président de la République. Il a transmis au ministre les immatriculations des véhicules empruntés par ces supposés nervis. Il s’agit d’une voiture de couleur grise Dk 0877 A, d’un véhicule bleu Dk 8912 AN et d’une voiture d’une couleur blanche Dk 6665 AS. C’est une manière, selon lui, de préserver au Sénégal un maintien de l’ordre responsable et digne.

