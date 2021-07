“Si je suis élu, je vais revaloriser la coupe du Sénégal et en quatre ans, nous allons essayer de réaliser mon programme. Nous allons miser sur la jeunesse car j’ai un programme réaliste et réalisable. Et nous comptons sur tout le monde car le football est un sport collectif. Nous avons un objectif de gagner la coupe d’Afrique des nations. On n’a pas besoin d’écrire pour faire un diagnostic des problèmes du foot sénégalais. Nous avons fait des études sur la question des infrastructures qui doit occuper une place importante de même que la formation des jeunes”, a-t-il expliqué.

Pour créer la rupture, il compte s’orienter vers une nouvelle gouvernance, une politique de développement et une politique de marketing, développer les infrastructures et le foot féminin, mettre en place un accord quadripartite (fédération, collectivités locales, État et FIFA) et enfin une politique sociale.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy