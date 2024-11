Président Diomaye Faye: “La Turquie est un pays connu pour son dynamisme industriel et dispose d’une grande expertise technologique”

XALIMANEWS: Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a déclaré que la coopération entre le Sénégal et la Türkiye est vouée à se développer davantage et à se renforcer.

Le forum d’affaires Türkiye-Sénégal organisé par le Conseil des relations économiques extérieures (DEIK) s’est tenu vendredi à Istanbul avec la participation du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, du vice-président turc Cevdet Yilmaz, du ministre turc de l’Industrie et de la Technologie Mehmet Fatih Kacir, du président du DEIK Nail Olpak, du président du Conseil national du patronat sénégalais (CNP) Baidy Agne, du président de l’Agence sénégalaise d’investissement (APIX) Bakary Bathily et d’hommes et femmes d’affaires turcs et sénégalais.

Dans son discours, le président sénégalais Faye a déclaré que le forum était une occasion extrêmement importante de renforcer la coopération entre les deux pays et qu’il y a toujours eu un cadre de coopération solide depuis que la Türkiye a ouvert son ambassade au Sénégal en 1964.

Faye a déclaré que des progrès significatifs ont été réalisés entre la Türkiye et le Sénégal dans les domaines de l’infrastructure, de la santé, de la défense, de l’agriculture, des services d’eau, de l’éducation, de l’énergie, du pétrole, des sports, du tourisme, de l’économie et du commerce, et qu’il existe une coopération dynamique entre les deux pays.

Le dirigeant sénégalais a rappelé que des projets d’infrastructure réussis et de grande qualité ont été réalisés par des entreprises turques au Sénégal.

“Je pense qu’il est nécessaire de diversifier davantage notre coopération dans ce domaine et de l’étendre à différents secteurs. Car le Sénégal offre des opportunités extrêmement importantes dans différents secteurs. Le Sénégal offre vraiment des avantages très importants. Tout d’abord, nous avons un pays stable. Le Sénégal a une très forte tradition démocratique et notre système de gouvernance devient chaque jour plus transparent. Dans ce contexte, nous disposons d’un environnement commercial beaucoup plus stable et fiable dans notre pays. La position géographique du Sénégal est très importante. Nous sommes situés à l’extrémité de l’Afrique de l’Ouest. Dans ce contexte, le Sénégal est extrêmement accueillant et sert de porte d’entrée à un marché d’environ 300 millions de personnes en Afrique de l’Ouest. En 2050, la population de l’Afrique de l’Ouest passera de 300 millions à probablement 1 milliard d’habitants”, a-t-il expliqué.

– “La Türkiye est un pays connu pour son dynamisme industriel et dispose d’une grande expertise technologique”

Le président sénégalais Faye a déclaré que le Sénégal offrait des opportunités uniques à tous les investisseurs et que le pays disposait de terres extrêmement fertiles.

Il a rappelé que du pétrole et du gaz naturel ont été récemment découverts au Sénégal.

“Nos richesses souterraines sont très importantes pour notre pays. Nous sommes un pays très jeune et dynamique. J’invite les investisseurs turcs à considérer le Sénégal dans tous leurs projets. Avec vos contributions, nous pouvons augmenter la capacité du Sénégal et réaliser un transfert de technologie sérieux. La Türkiye est un pays connu pour son dynamisme industriel et dispose d’une grande expertise technologique. Il existe un réseau d’investisseurs très dynamique en Türkiye et les investisseurs turcs nous offrent un soutien extrêmement précieux dans notre transformation”, a-t-il dit.

Dans ce contexte, Faye a partagé la vision 2050 du Sénégal.

“Il s’agit d’un plan national de transformation, notre programme de transformation accélérera encore notre parcours de développement. Pour ce faire, nous avons d’abord préparé un plan directeur stratégique décennal qui s’étendra de 2025 à 2034. En outre, nous travaillons également sur un programme quinquennal couvrant les années 2025-2029. Tous ces programmes comportent différents projets. Ces deux plans d’action offrent des possibilités de coopération public-privé extrêmement précieuses pour le secteur privé. Premièrement, l’industrie agricole et alimentaire et la transformation de nos ressources naturelles existantes. L’agriculture et l’industrie alimentaire ont un énorme potentiel de croissance au Sénégal. Le développement de l’industrie agricole est une priorité pour le gouvernement sénégalais. L’objectif est bien sûr de réduire notre dépendance à l’égard des importations. De transformer nos produits existants et, bien sûr, de développer davantage de valeur ajoutée dans ce contexte”, a-t-il indiqué.

Et de poursuivre: “Les entreprises turques peuvent certainement contribuer de manière significative au développement de la chaîne de valeur agricole du Sénégal grâce à leur expertise précieuse dans ce contexte. Deuxièmement, le secteur manufacturier, le secteur textile, est extrêmement important, en particulier au Sénégal. Le Sénégal s’efforce d’accélérer l’industrialisation dans ce contexte. Nous créons des zones économiques spéciales et des zones industrielles organisées dans différentes parties de notre pays. Notre objectif, dans le contexte de l’industrie textile et du secteur manufacturier, est d’offrir des opportunités au secteur privé et aux investisseurs étrangers”.

– “Nous voulons construire un Sénégal prospère, les investisseurs turcs peuvent y contribuer ”

Le président Faye a déclaré que le Sénégal a lancé un programme très ambitieux de modernisation des infrastructures, qui constitue le troisième thème.

“Dans ce contexte, nous voulons construire un Sénégal prospère et à ce stade, les investisseurs turcs peuvent apporter une contribution très précieuse à nos efforts avec leur expertise connue dans le monde entier, en particulier leur expérience dans le domaine des projets publics dans le domaine de la construction. Notre quatrième domaine est l’énergie. Dans le cadre de la stratégie énergétique, nous essayons de transformer les ressources énergétiques existantes au Sénégal et en particulier de traiter nos ressources énergétiques renouvelables. La Türkiye a également une très grande expérience dans le domaine de l’énergie et des énergies renouvelables. Dans ce contexte, elle peut apporter une contribution significative à la transformation énergétique du Sénégal, en particulier dans l’utilisation des ressources solaires, hydroélectriques et éoliennes”.

Faye a ajouté qu’un autre domaine du plan pour 2050 était le tourisme et que le Sénégal s’efforçait d’accroître sa capacité à accueillir des hôtes internationaux, l’objectif étant de faire du Sénégal une destination touristique importante dans la région.

“Notre objectif ici est de vous soutenir et l’APIX, le bureau d’investissement du Sénégal, est toujours prêt à vous fournir le soutien nécessaire, à vous, nos précieux investisseurs turcs. En tant que Sénégal, nous disposons d’un programme d’incitation extrêmement large. Lorsque vous contactez l’APIX, vous pouvez obtenir des informations sur les différentes incitations que notre gouvernement peut offrir à cet égard. Investisseurs sénégalais et turcs, je vous invite à renforcer la coopération entre nous. Il est très important de développer de nouvelles initiatives au-delà de la simple production de produits communs et du développement de services communs entre nos pays. En tant qu’investisseurs, vous jouez un rôle très important dans le renforcement de la coopération entre le Sénégal et la Türkiye. Grâce à vos contributions, nous pouvons parvenir à un nouveau cadre bénéfique pour les deux pays. Je suis sûr que vous vous en rendrez compte lorsque vous unirez vos forces. Vive la coopération et l’amitié Türkiye-Sénégal”, a-t-il conclu.

– Accords de coopération signés

Des accords de coopération ont également été signés dans le cadre du forum d’affaires Türkiye-Sénégal.

Des accords de coopération ont été signés entre le ministère sénégalais de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage et Çalik Enerji, l’administration du développement et du soutien des petites et moyennes industries et l’agence sénégalaise de développement et de supervision des petites et moyennes entreprises, DEIK et l’agence sénégalaise d’investissement, DEIK et l’association sénégalaise des investisseurs, DEIK et l’association sénégalaise de renforcement de la coopération entre la Türkiye et le Sénégal.

Après les discours d’ouverture et les accords de coopération, des réunions d’affaires bilatérales se tiendront dans le cadre du forum.