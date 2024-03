Présidentielle 2024 : Alioune Sarr félicite « le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye »

XALIMANEWS-A l’instar d’autres leaders politiques, Alioune Sarr, président de la Convergence pour une alternative progressiste (Cap2024) a tenu à féliciter le candidat Bassirou Diomaye Faye à la suite des résultats provisoires de la présidentielle et des tendances lourdes favorables qui lui sont favorables.

« Le peuple souverain a exprimé, sans équivoque, sa volonté de changement, à l’issue d’un processus électoral à rebondissements, qui consacre une large victoire de la coalition Diomaye Président.

Je félicite le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye avec mes vœux de pleins succès pour sa nouvelle mission », lit-on dans la déclaration de l’ancien ministre et ancien candidat à la présidentielle.

Il appelle ensuite « à la mobilisation de tous et de toutes pour préserver ce désir de changement clairement exprimé par le peuple souverain, pour des réformes institutionnelles, économiques et sociales indispensables pour la stabilité » du Sénégal et le bien-être de sa jeunesse.